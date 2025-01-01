images
-20 %
Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор

Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор

Godox
Артикул: OLE-1892

Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Olympus или Panasonic поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с.  Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

Описание

Пульт-радиосинхронизатор оборудован быстросъемным замком для фиксации в "башмаке" камеры для удобства работы. 

Пульт оснащен модулем Bluetooth, благодаря которому параметры освещения можно легко настроить прямо на гаджетах Android или iOS через приложение Godox Flash.

Функция Godox TCM позволяет мгновенно переходить из режима TTL в ручной режим с сохранением параметров и обратно.

Характеристики:

Источник питания2*АА батареи
TTL автовспышкаДа
Ручной режим вспышкиДа
Стробоскопическая вспышкаДа
Высокоскоростная синхронизацияДа
Синхронизация по второй шторкеДа 
Компенсация экспозиции вспышки+3EV, с шагом 1/3 EV
Фиксация экспозиции вспышкиДа
Подсветка автофокусировкиДа
Моделирующая лампаУправление моделирующей лампой с помощью синхронизатора
Звуковая индикацияУправление звуковой индикацией при срабатывании вспышки
Беспроводное срабатываниеПриемник может управлять срабатыванием камеры через 2,5-мм гнездо синхронизации
Настройка ZOOMРегулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200
Функция TCMПреобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
Функция памятиНастройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
ДисплейБольшой ЖК-дисплей, возможность отключения подсветки
Дистанция срабатывания (прибл.)0-100 м
Встроенный беспроводной модуль2.4ГГц
Режим модуляцииMSK
Каналы32
Беспроводные идентификаторы01-99
Группы5-16 (выбирается в меню)
Размеры95*62*49мм
Вес нетто93 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Софтбоксы для LED-панелей
Софтбоксы для LED-панелей
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера