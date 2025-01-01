Москва
Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор
Пульт-радиосинхронизатор для Olympus или Panasonic поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.
Пульт-радиосинхронизатор оборудован быстросъемным замком для фиксации в "башмаке" камеры для удобства работы.
Пульт оснащен модулем Bluetooth, благодаря которому параметры освещения можно легко настроить прямо на гаджетах Android или iOS через приложение Godox Flash.
Функция Godox TCM позволяет мгновенно переходить из режима TTL в ручной режим с сохранением параметров и обратно.
Характеристики:
|Источник питания
|2*АА батареи
|TTL автовспышка
|Да
|Ручной режим вспышки
|Да
|Стробоскопическая вспышка
|Да
|Высокоскоростная синхронизация
|Да
|Синхронизация по второй шторке
|Да
|Компенсация экспозиции вспышки
|+3EV, с шагом 1/3 EV
|Фиксация экспозиции вспышки
|Да
|Подсветка автофокусировки
|Да
|Моделирующая лампа
|Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора
|Звуковая индикация
|Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки
|Беспроводное срабатывание
|Приемник может управлять срабатыванием камеры через 2,5-мм гнездо синхронизации
|Настройка ZOOM
|Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200
|Функция TCM
|Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
|Функция памяти
|Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
|Дисплей
|Большой ЖК-дисплей, возможность отключения подсветки
|Дистанция срабатывания (прибл.)
|0-100 м
|Встроенный беспроводной модуль
|2.4ГГц
|Режим модуляции
|MSK
|Каналы
|32
|Беспроводные идентификаторы
|01-99
|Группы
|5-16 (выбирается в меню)
|Размеры
|95*62*49мм
|Вес нетто
|93 г
