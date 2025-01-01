Godox XproII O для Olympus/Panasonic пульт-радиосинхронизатор

Описание

Пульт-радиосинхронизатор оборудован быстросъемным замком для фиксации в "башмаке" камеры для удобства работы.

Пульт оснащен модулем Bluetooth, благодаря которому параметры освещения можно легко настроить прямо на гаджетах Android или iOS через приложение Godox Flash.

Функция Godox TCM позволяет мгновенно переходить из режима TTL в ручной режим с сохранением параметров и обратно.

Характеристики: