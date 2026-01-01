PocketWizard FlexTT5 для Nikon радиосинхронизатор TTL

PocketWizard FlexTT5 может подсоединяться к камере или вспышкам с помощью горячего башмака. Для этого необходимо закрепить вспышку на FlexTT5 и использовать ее так же, как обычно. Система реагирует на изменения ISO, диафрагмы или скорости затвора и вносит необходимые поправки. Если изменить шкалу компенсации экспозиции при съемке со вспышкой на камере, то данные сразу отправятся через систему к удаленным вспышкам. На FlexTT5 существует две установки конфигурации канала: С1 и С2. Каждая может быть запрограммирована на 20 ControlTL каналов TTL или 32 обычных канала ручного управления вспышками. Модель имеет трехзонный переключатель для удобства работы с зонами и величинами Nikon.
Технология PocketWizard’s HyperSync позволяет синхронизацию камеры вплоть до 1/500 секунды со многими камерами и вспышками.
В PocketWizard FlexTT5 используется технология автоматического определения приемопередатчика, которая для большего удобства во время работы позволяет легко переключаться между режимами приема и передачи. Благодаря режиму автоматической передачи можно управлять удаленной камерой совместно со вспышкой.
Технические характеристики:
- тип джека – 3,5 (1/8)
- антенна, см – 6,9
- радиус действия, м – до 365 в ручном режиме или до 240 м в режиме работы E-TTL
- способ установки – горячий башмак
- подключение к компьютеру – USB
- размеры (ШxДxВ), см – 92x73x36
- напряжение синхронизации, В – 3,3
- скорость срабатывания, max – до 12 кадров в секунду
- частоты – 433.42–434.43 МГц, 35 каналов на 5 частотах
- элементы питания – 2хАА
- вес, кг – 0,108 (без элементов питания) / 0,153 кг (с элементами питания)