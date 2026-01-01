images
Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m пульт ДУ

Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m пульт ДУ

Phottix
Артикул: DAN-1121

Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m - компактный проводной пульт дистанционного управления.

Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля - 1 м.

Совместим со следующими фотокамерами:

  • Canon EOS 30/ 33/ 50/ 300/ 300D / (Digital Rebel)/350D (XT) / 400D(XTi) / 450D (XSi) /1000D (XS)/ 500D(T1i)/ 550D(T2i)/60D
  • Contax N/ 645
  • Pentax K110D/ K100D/ K200D/K10D/ K20D/ *ist DS/ DS2/ DL2/ DL/ D

Описание

Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m пульт ДУ

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Зачем нужен флэшметр
Зачем нужен флэшметр
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Радиосинхронизаторы Wansen WT4 для накамерных и студийных вспышек
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Фред Херцог - гениальный фотограф повседневности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.