Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m пульт ДУ

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 10440 Remote Control C6 (small) 1m - компактный проводной пульт дистанционного управления.
Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля - 1 м.
Совместим со следующими фотокамерами:
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