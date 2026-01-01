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Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon

Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon

Phottix
Артикул: NVF-7433

Phottix 10150 Remote Switch C8 1mкомпактный проводной пульт дистанционного управления.

Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля, м – 1. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.

Описание

Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon

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