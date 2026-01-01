Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon

Арт. DAN-6019

до конца распродажи 19 ч

Светодиодный осветитель Fotokvant SL-60Al для телефона.

Небольшой осветитель устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку. Осветитель крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки. Напряжение 4 В, емкость батареи 2000 mAh. Освещенность 250 lux на 0,5 м. Индекс CRI>95. Размер 104х75х11.8 мм, вес 139 г.





