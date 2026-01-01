Phottix 10150 Remote Switch C8 1m пульт ДУ для Canon

Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix 10150 Remote Switch C8 1m – компактный проводной пульт дистанционного управления.
Применяется для дистанционного TTL-замера и спуска затвора. Предотвращает потерю резкости фотографии от дрожания рук. Для длительной выдержки на пульте ДУ возможна фиксация кнопки спуска затвора. Длина кабеля, м – 1. Совместим со следующими фотокамерами Canon: EOS 10D/20D/30D/40D/50D/60D/5D/5D Mark II/7D/1D/1Ds Mark I-IV.
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Tether Tools CUC15-ORG TetherPro Orange кабель передачи данных с USB-C на USB-C.
Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.
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