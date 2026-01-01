Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S

Арт. NVF-1352

Fotokvant SM-40-36 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 36 секторов. Вес - 3,45 кг.

