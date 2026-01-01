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Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S
Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S

Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S

Jianisi
Артикул: NVF-7633

Jianisi RS-N2 – спусковой тросик. Используется для дистанционного управления фотокамерой. Совместим с камерами Nikon D80 и D70S.

Описание

Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S

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