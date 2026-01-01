Jianisi RS-N2 спусковой тросик для Nikon D80 и D70S

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Jianisi RS-N2 – спусковой тросик. Используется для дистанционного управления фотокамерой. Совместим с камерами Nikon D80 и D70S.
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Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.
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Fotokvant SM-40-36 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.
Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 30 кг. Диаметр диска 40 см, с разметкой на 36 секторов. Вес - 3,45 кг.
Диффузор для софтбокса Aurora СFS 612.
Модификатор позволяет получить круглый направленный свет от квадробокса, стрипбокса или октобокса. Размер - 60х120.