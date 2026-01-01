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Grifon C3 кабель для пульта дистанционного управления для Canon

Grifon C3 кабель для пульта дистанционного управления для Canon

Grifon
Артикул: NVF-2881

Grifon C3 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Canon. Совместим с моделями 70D, 1D Mark IV, 1D(s) Mark III, 1D Mark III, 5D Mark III, 5D Mark II, 1D(s) Mark II, 1D Mark II(N), 1D Mark II, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D, 6D, 5D и т.д. Разъемы C3 и микроджек 2,5 мм.

Описание

Grifon C3 кабель для пульта дистанционного управления для Canon

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