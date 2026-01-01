Grifon C3 кабель для пульта дистанционного управления для Canon

Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon C3 – кабель для пультра дистанционного управления фотокамерами системы Canon. Совместим с моделями 70D, 1D Mark IV, 1D(s) Mark III, 1D Mark III, 5D Mark III, 5D Mark II, 1D(s) Mark II, 1D Mark II(N), 1D Mark II, 50D, 40D, 30D, 20D, 10D, 7D, 6D, 5D и т.д. Разъемы C3 и микроджек 2,5 мм.
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Fotokvant CAP-52-Canon крышка для объектива 52 мм – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 52 мм.
Shesha – двусторонний виниловый черный/белый фон.
Матовая поверхность идеально убирает возможные при фотосъемке блики. Изготовлен из ПВХ, что делает его износостойким, надежным, легким в уходе (можно мыть). Внутренняя труба позволяет установить фон на систему крепления фонов типа ворота, а также закрепить с помощью настенного крепления. Обратите внимание, что система установки фона в комплект не входит, ее нужно приобрести отдельно! Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер, м – 2,7х4. Вес - 6,0 кг.
Falcon Eyes Cinema VT-1700 – штатив с флюидной головой для съемки видео.
Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из композитного пластика. Максимальная высота – 171,5 см.