Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony

Пульт имеет три положения спусковой кнопки:
- нажата наполовину (для осуществления автофокусировки и замера экспозиции)
- нажата до конца (спуск затвора)
- зафиксирована в нажатом положении (сдвинута вперед) длительная выдержка BULB.
Характеристики:
- совместимость с камерами:
- Sony A7, A7 II, A7R, 7S, A6000, А5000, А5100, А6000, А6100, А6400, RX100 II, RX100 III,
- Sony NEX-3N, A3000, A5100, PF175, HX300, A58,
- Sony CyberShot DSC-RX10, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-HX300, DSC-HX400, DSC-HX400V, DSC- DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60V