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Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony
Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony

Fotokvant RM-VPR1 проводной пульт ДУ для Sony

Fotokvant
Артикул: NVF-9701

Fotokvant RM-VPR1 - проводной пульт ДУ для фотокамер системы Sony.

Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Длина кабеля - 90 см.


Описание

Пульт имеет три положения спусковой кнопки:

  • нажата наполовину (для осуществления автофокусировки и замера экспозиции)
  • нажата до конца (спуск затвора)
  • зафиксирована в нажатом положении (сдвинута вперед) длительная выдержка BULB.

Характеристики:

  • совместимость с камерами:
    • Sony A7, A7 II, A7R, 7S, A6000, А5000, А5100, А6000, А6100, А6400, RX100 II, RX100 III,
    • Sony NEX-3N, A3000, A5100, PF175, HX300, A58,
    • Sony CyberShot DSC-RX10, DSC-RX100 II, DSC-RX100 III, DSC-HX300, DSC-HX400, DSC-HX400V, DSC- DSC-HX50V, DSC-HX60, DSC-HX60V

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