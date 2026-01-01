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Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange кабель
Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange кабель

Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4930

Кабель Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange.

Кабель имеет специально разработанный наконечник для оптимального подключения к порту камеры Phase One USB-C используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB-C. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Длина - 4,6 м.

Описание

Совместим с моделями фотоаппартов:

  • Phase One
    XF IQ4, XF IQ4 100MP TRICHROMATIC, XT

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