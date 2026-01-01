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- Phase One
XF IQ4, XF IQ4 100MP TRICHROMATIC, XT
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кабель Tether Tools CUCP15-ORG TetherPro USB-C to USB-C for Phase One 4.6m Orange.
Кабель имеет специально разработанный наконечник для оптимального подключения к порту камеры Phase One USB-C используется для передачи данных с камеры на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB-C. Он соответствует спецификации USB 3.0 и может передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с. Длина - 4,6 м.
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SmallRig 2981B фиксатор кабеля HDMI / USB-C для цифровых камер R5 / R6 / R5C. Фиксатор SmallRig 2981B предотвращает случайное выдергивание кабеля HDMI и USB Type-C из камеры Canon R5 / R6 / R5 C. Он крепиться на клетке SmallRig 2982B двумя винтами М3. Фиксатор изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а его конструкция позволяет индивидуально зажимать каждый кабель в зависимости от размера штекера, с помощью двух винтов ¼» с накаткой. Для более надежной фиксации можно использовать шестигранный ключ, входящий в комплект.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
Grifon R5-1117 5 в 1 – отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер, см – 110-168.
Grifon R5-56 - комплект из пяти отражателей диаметром 56 см.
Комплект круглых отражателей с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Диаметр - 56 см.
Вспышка накамерная Godox Ving V1C TTL с круглой головкой для Canon. Накамерная вспышка с мощностью импульса 76 Дж для Canon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.
Fotokvant Color Kit (3245) набор №1 – комплект качественных гелевых фильтров для создания цветных эффектов при съемке. В комплекте есть все необходимые базовые цвета, с помощью которых можно получить задуманный цвет и создать тот оттенок, который требуется по задаче. Цвета соответствуют цветовой нумерации Lee. Размер фильтров, см – 30x30, толщина 0,18 мм. 6 цветов в наборе.
Держатель напольный на колесах Fotokvant RHF-01 изготовлен из металла.
Держатель предназначен для установки и перемещения по студии флага из пенопласта толщиной 4 см. Изготовлен из профильной стальной трубы сечением 20х20 мм, колеса d=30 мм. Вес - 3,65 кг.
Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)