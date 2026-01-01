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Tether Tools CUC10-ORG TetherPro USB-C to USB-C 3m Orange кабель-удлинитель
Tether Tools CUC10-ORG TetherPro USB-C to USB-C 3m Orange кабель-удлинитель

Tether Tools CUC10-ORG TetherPro USB-C to USB-C 3m Orange кабель-удлинитель

Tether Tools
Артикул: OLE-3517

Кабель с разъемами USB-C - USB-C оранжевого цвета длиной 3 мНеобходим для передачи видео и аудио сигнала между устройствами, обеспечивая высокое качество изображения и звука.

Описание

Характеристики:

  • Штекеры: USB-C - USB-C
  • Макс. ток 3А
  • Материал медь
  • Длина: 3 м

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