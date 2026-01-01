Tether Tools CU5430ORG TetherPro USB 2.0 to Micro-B 5-Pin 4.6 м Orange кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, совместимой с Micro-B (5 контактов), на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Кабель имеет усиленный ферритовый сердечник, который фильтрует шум сигнала и снижает электромагнитные помехи. Разъемы имеют антикоррозийное покрытие (позолота).

Совместим с моделями фотоаппаратов:

Canon

200D MARK II, 250D, 850D, 90D, KISS M, KISS X10, KISS X10I, M200, M5, M50, M50 MARK II, M6, REBEL SL3, REBEL T8I

Fuji

X-T1, X-A10, X-A20, X-A3, X-A5, X-PRO2, X-T100

Nikon

1 J4, 1 J5, 1 V3, D3400, D3500, D5600, D7500, Z 50

Olympus

E-M10 III

Panasonic LUMIX

DC-G95, DC-GF10, DC-GF9, DC-GF90, DC-GX800, DC-GX850, DMC-FZ2500, DMC-G80, DMC-G81, DMC-G85, DMC-GX80 , DMC-GX85, DMC-GX9, DMC-LX10, DC-G90

Pentax

K-1, K-1 MARK II, K-S1