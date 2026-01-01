Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель

Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, совместимой с Mini-B (5 контактов), на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.

Кабель имеет усиленный ферритовый сердечник, который фильтрует шум сигнала и снижает электромагнитные помехи. Разъемы имеют антикоррозийное покрытие (позолота).

Совместим с моделями фотоаппаратов: