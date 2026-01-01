Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель

Кабель используется для передачи данных с камеры, совместимой с Mini-B (5 контактов), на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с.
Кабель имеет усиленный ферритовый сердечник, который фильтрует шум сигнала и снижает электромагнитные помехи. Разъемы имеют антикоррозийное покрытие (позолота).
Совместим с моделями фотоаппаратов:
Canon
400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D, 80D, 9000D, M, M10, M100, M2, M3
Nikon
1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3S, D3X, D4, D40, D40X, D4S, D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90, DL24-500 F/2.8-5.6
Pentax
645D
Sigma
SD10 SLR, SD9 SLR
Sony
A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3