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Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель
Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель
Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель

Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange кабель

Tether Tools
Артикул: DAN-4644

Кабель Tether Tools CU5407 TetherPro USB 2.0 to Mini-B 5-Pin 1.8m Orange. 

Кабель-переходник с USB 2.0 на Mini-B 5-Pin, длиной 1,8 метра. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


Описание

Кабель используется для передачи данных с камеры, совместимой с Mini-B (5 контактов), на компьютер или ноутбук, оснащенный портом USB А. Он соответствует спецификации USB 2.0 и может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с. 

Кабель имеет усиленный ферритовый сердечник, который фильтрует шум сигнала и снижает электромагнитные помехи. Разъемы имеют антикоррозийное покрытие (позолота).

Совместим с моделями фотоаппаратов:

  • Canon
    400D, 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 1D, 1D C, 1D MARK III, 1D MARK IV, 1D X, 1DS MARK III, 2000D, 200D, 3000D, 4000D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D MARK II, 5D MARK III, 600D, 60D, 650D, 6D, 6D MARK II, 700D, 70D, 750D, 760D, 77D, 7D, 8000D, 800D, 80D, 9000D, M, M10, M100, M2, M3

  • Nikon
    1, V2, D100, D200, D2H, D2HS, D2X, D2XS, D3, D300, D3000, D300S, D3100, D3S, D3X, D4, D40, D40X, D4S, D50, D60, D600, D610, D70, D700, D7000, D70S, D80, D90, DL24-500 F/2.8-5.6

  • Pentax
    645D

  • Sigma
    SD10 SLR, SD9 SLR

  • Sony
    A55V, A560, A57, A580, A65, A77, A99, DSC-H1, DSC-H2, DSC-H5, NEX-5R, NEX-7, NEX-C3

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