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SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления
SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления

SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления

SmallRig
Артикул: MTG-0787

SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

SmallRig 3020 — это высококачественный кабель HDMI (вилка Mini HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.
Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.

Описание

Основные особенности:
1. Высококачественный кабель HDMI (вилка Mini HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления.
2. Соответствует стандарту HDMI 2.0, поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц.
3. Два отверстия под винты 1/4”, для надежного крепления розетки HDMI к корпусу камеры, клетки или угловой площадки.
4. Защищает разъем HDMI камеры и обеспечивает более стабильное соединение.
5. Идеальное решение для изменения направления выхода разъема HDMI камеры.

Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.
Обратите внимание, Это ВАЖНО:
Убедитесь, что разъем HDMI на вашей камере соответствует типу – Mini HDMI.

Совместимость:
Камеры с разъемом Mini HDMI, например такие как, Nikon Z6, Z7, Z6II, Z7II, D780, Canon EOS RP, 5D Mark IV и другие.
Клетки для камер и угловые площадки, имеющие с левой стороны не менее двух отверстий с резьбой 1/4”, (расстояние между отверстиями 9 мм), например SmallRig 2824, 2972, 2833, CCC2332, CCC2271 и аналогичные.

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