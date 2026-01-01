SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см

Характеристики:
- Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.
- Длина 55 см
- Вес 18 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
HDMI кабель длиной 55 см с полноразмерными низкопрофильными разъемами HDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля.
Характеристики:
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SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.
SmallRig 3020 — это высококачественный кабель HDMI (вилка Mini HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.
Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.