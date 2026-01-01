SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см

Арт. MTG-0787

SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

SmallRig 3020 — это высококачественный кабель HDMI (вилка Mini HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.

Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.