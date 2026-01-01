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SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см
SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см
SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см
SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см

SmallRig 2957B кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 55см

SmallRig
Артикул: OLE-3138

HDMI кабель длиной 55 см с полноразмерными низкопрофильными разъемами HDMI, тонкая оплетка диаметром 3,6мм. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц. В комплект входит стяжка для кабеля.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.
  • Длина 55 см
  • Вес 18 г

Комплектация

  • кабель HDMI
  • кабельная стяжка

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Наличие
в наличии 1-3 шт

SmallRig 3020 кабель HDMI (C to A) Ultra Slim 4K c адаптером для крепления.

SmallRig 3020 — это высококачественный кабель HDMI (вилка Mini HDMI, розетка HDMI) с адаптером для крепления. Он соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. Розетка HDMI может быть надежно прикреплена к корпусу камеры, клетки или угловой площадки с помощью двух винтов 1/4”, для защиты разъема HDMI камеры и обеспечения более стабильного соединения.
Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Кабель будет идеальным решением, если необходимо изменить направление выхода разъема HDMI камеры.

1 420 ₽
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