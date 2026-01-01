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Raylab RL-AUT7 адаптер для Sony на RL-UT7
Raylab RL-AUT7 адаптер для Sony на RL-UT7

Raylab RL-AUT7 адаптер для Sony на RL-UT7

Raylab
Артикул: DAN-7760

Адаптер "горячий башмак" Sony Raylab RL-AUT7 позволяет использовать радиосинхронизатор Raylab RL-UT7 с камерами Sony.

Обеспечивает поддержу режимов TTL и HSS.

Описание

Raylab RL-AUT7 адаптер для Sony на RL-UT7

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