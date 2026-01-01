Raylab RL-AUT7 адаптер для Sony на RL-UT7

Falcon Eyes DEA-BHC (160-180mm) - набор из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки.
Шторки предназначены для установки на рефлекторы диаметром 160-180 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер "горячий башмак" Sony Raylab RL-AUT7 позволяет использовать радиосинхронизатор Raylab RL-UT7 с камерами Sony.
Обеспечивает поддержу режимов TTL и HSS.
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Falcon Eyes DEA-BHC (160-180mm) - набор из металлических шторок, четырех фолиевых фильтров и сотовой насадки.
Шторки предназначены для установки на рефлекторы диаметром 160-180 мм.
Chris James BLACK ALUMINUM WRAP – черная матовая плотная фольга для кинопроизводства (другие названия black wrap, cinefoil, синефоль, блэк рэп).
Служит для устранения паразитных подсветок от солнечного света и осветительных приборов. Поможет убрать блики и нежелательные отражения. Фольга принимает любую необходимую форму. Легко крепится на штатив, на корпус и шторки осветительных приборов. Размер рулона, мм – 600х7500.