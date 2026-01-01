Falcon Eyes HS-15 переходник горячий башмак

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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes HS-15 – переходник, который позволяет подключать синхрошнур к фотоаппарату. Срабатывает от центрального контакта горячего башмака фотоаппарата. Переходник предназначен для механического и электрического присоединения фотовспышки к фотоаппарату. В данной модели присутствуют 2 гнезда для синхрокабеля. Falcon Eyes HS-15 совместим со всеми типами камер.
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