Falcon Eyes HS-15 переходник горячий башмак

Артикул: VBR-388

Falcon Eyes HS-15 – переходник, который позволяет подключать синхрошнур к фотоаппарату. Срабатывает от центрального контакта горячего башмака фотоаппарата. Переходник предназначен для механического и электрического присоединения фотовспышки к фотоаппарату. В данной модели присутствуют 2 гнезда для синхрокабеля. Falcon Eyes HS-15 совместим со всеми типами камер.