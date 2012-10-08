Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата

Характеристики:
- Бренд: Video Capture
- Тип: устройство видеозахвата
- Исполнение: внешнее
- Поддержка HD: есть
- Совместимость: с большинством медиа плееров и медиа платформ (VLC), c системами на базе Microsoft Windows, Android и MacOS, со спецификациями USB видео UVC и USB аудио UAC
- Внешний источник питания: не требуется
- Порт: USB2.0
- Поддержка видеорежима 720p: есть
- Поддержка видеорежима 1080i: есть
- Поддержка видеорежима 1080p: есть
- Поддержка глубин цвета: 8/10/12 бит
- максимальное входное разрешение: 3840 × 2160 при 30 Гц
- Максимальное разрешение на выходе: 1920х1080 при 30 Гц
- Формат видео на выходе: MJPEG
- Формат аудио: LPCM
- 16:9: есть
- Макс. частота при 1024x768: 60 Гц
- Макс. частота при 1920х1080: 30 Гц
- Вход HDMI: есть
- Поддержка: HDMI AWG26 максимальной длины 15 метров