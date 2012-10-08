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Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата
Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата
Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата
Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата

Fotokvant HDMI-USB адаптер для видеозахвата

Fotokvant
Артикул: DAN-8428

Fotokvant HDMI-USB - переходник с HDMI в USB( и  обратно). Не требует дополнительного програмного обеспечения.

Проводите прямые эфиры в Twitch, Youtube, OBS, Potplayer, VLC, видео конференции в реальном времени. Удобен для трансляций игр.

Описание

Характеристики:

  • Бренд: Video Capture
  • Тип: устройство видеозахвата
  • Исполнение: внешнее
  • Поддержка HD: есть
  • Совместимость: с большинством медиа плееров и медиа платформ (VLC), c системами на базе Microsoft Windows, Android и MacOS, со спецификациями USB видео UVC и USB аудио UAC
  • Внешний источник питания: не требуется
  • Порт: USB2.0
  • Поддержка видеорежима 720p: есть
  • Поддержка видеорежима 1080i: есть
  • Поддержка видеорежима 1080p: есть
  • Поддержка глубин цвета: 8/10/12 бит
  • максимальное входное разрешение: 3840 × 2160 при 30 Гц
  • Максимальное разрешение на выходе: 1920х1080 при 30 Гц
  • Формат видео на выходе: MJPEG
  • Формат аудио: LPCM
  • 16:9: есть
  • Макс. частота при 1024x768: 60 Гц
  • Макс. частота при 1920х1080: 30 Гц
  • Вход HDMI: есть
  • Поддержка: HDMI AWG26 максимальной длины 15 метров

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7 970 ₽
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