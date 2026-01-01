Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Конвертер Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак для Sony NEX 3/5N.
Позволяет использовать на камерах серии Sony NEX аксессуары, которые устанавливаются на горячий башмак, такие как радиосихронизаторы, вспышки, накамерный свет, микрофон и т.д. Внимание! TTL не поддерживается.
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