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Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N
Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N
Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N

Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N

Fotokvant
Артикул: DAN-3369

Конвертер Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак для Sony NEX 3/5N.

Позволяет использовать на камерах серии Sony NEX аксессуары, которые устанавливаются на горячий башмак, такие как радиосихронизаторы, вспышки, накамерный свет, микрофон и т.д. Внимание! TTL не поддерживается.

Описание

Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N

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