Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак конвертер для Sony NEX 3/5N

Артикул: DAN-3369

Конвертер Fotokvant Auto-lock Flash горячий башмак для Sony NEX 3/5N.

Позволяет использовать на камерах серии Sony NEX аксессуары, которые устанавливаются на горячий башмак, такие как радиосихронизаторы, вспышки, накамерный свет, микрофон и т.д. Внимание! TTL не поддерживается.