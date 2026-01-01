GreenBean LiteFlex 50 кино-рефлектор

Артикул: OLE-5561

Кино‑рефлектор размером 50х50 см — профессиональный инструмент для кино-, видео- и фотосъёмок. Гибкая поверхность с ячейками-зеркалами создаёт разнообразные светотеневые рисунки: от звёздных скоплений до солнечного света сквозь кроны деревьев. Резкость узора зависит от расстояния до источника света. Совместим со студийными осветителями с рефлектором параллельного луча или насадкой GreenBean ZoomMount. В комплекте — гибкий кронштейн (втулка 29 мм Junior). Отличается низкой потерей света и быстрым монтажом.