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-10 %
GreenBean LiteFlex 25 кино-рефлектор

GreenBean LiteFlex 25 кино-рефлектор

GreenBean
Артикул: OLE-5560

Кино‑рефлектор размером 25х25 см — профессиональный инструмент для кино-, видео- и фотосъёмок. Гибкая поверхность с ячейками-зеркалами создаёт разнообразные светотеневые рисунки: от звёздных скоплений до солнечного света сквозь кроны деревьев. Резкость узора зависит от расстояния до источника света. Совместим со студийными осветителями с рефлектором параллельного луча или насадкой GreenBean ZoomMount. В комплекте — гибкий кронштейн (втулка 29 мм Junior). Отличается низкой потерей света и быстрым монтажом.

Описание

Характеристики:

  • Размер: 25×25 см.
  • Материал рефлектора: акрил.
  • Вес: 200 г

Комплектация

  • Кино-рефлектор с креплением
  • Гибкий кронштейн

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Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Кино‑рефлектор размером 50х50 см — профессиональный инструмент для кино-, видео- и фотосъёмок. Гибкая поверхность с ячейками-зеркалами создаёт разнообразные светотеневые рисунки: от звёздных скоплений до солнечного света сквозь кроны деревьев. Резкость узора зависит от расстояния до источника света. Совместим со студийными осветителями с рефлектором параллельного луча или насадкой GreenBean ZoomMount. В комплекте — гибкий кронштейн (втулка 29 мм Junior). Отличается низкой потерей света и быстрым монтажом.

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