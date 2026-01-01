GreenBean LiteFlex 25 кино-рефлектор

Характеристики:
- Размер: 25×25 см.
- Материал рефлектора: акрил.
- Вес: 200 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кино‑рефлектор размером 25х25 см — профессиональный инструмент для кино-, видео- и фотосъёмок. Гибкая поверхность с ячейками-зеркалами создаёт разнообразные светотеневые рисунки: от звёздных скоплений до солнечного света сквозь кроны деревьев. Резкость узора зависит от расстояния до источника света. Совместим со студийными осветителями с рефлектором параллельного луча или насадкой GreenBean ZoomMount. В комплекте — гибкий кронштейн (втулка 29 мм Junior). Отличается низкой потерей света и быстрым монтажом.
Характеристики:
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Кино‑рефлектор размером 50х50 см — профессиональный инструмент для кино-, видео- и фотосъёмок. Гибкая поверхность с ячейками-зеркалами создаёт разнообразные светотеневые рисунки: от звёздных скоплений до солнечного света сквозь кроны деревьев. Резкость узора зависит от расстояния до источника света. Совместим со студийными осветителями с рефлектором параллельного луча или насадкой GreenBean ZoomMount. В комплекте — гибкий кронштейн (втулка 29 мм Junior). Отличается низкой потерей света и быстрым монтажом.