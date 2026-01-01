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TVTOK спецэффект Паутина в баллоне 210 мл
TVTOK спецэффект Паутина в баллоне 210 мл

TVTOK спецэффект Паутина в баллоне 210 мл

TVTOK
Артикул: OLE-4155

Средство предназначено для создания искусственной паутины на различные поверхности. Легко удаляется мягкой тканью, не оставляя жирных следов.

Описание

Спецэффект "Паутина" в баллоне TVTOK (210 мл)

TVTOK "Паутина" — это средство в аэрозольном баллоне для создания реалистичной искусственной паутины на различных поверхностях. Идеально подходит для декорирования фото- и видеосъемок, тематических вечеринок, витрин и других творческих проектов, где требуется добавить атмосферу таинственности или создать эффект запущенности.

Для чего используется

  • Фото- и видеосъемка: Создание мистических, "хэллоуинских" и сказочных образов.
  • Оформление витрин и интерьеров: Для привлечения внимания к декорациям.
  • Тематические мероприятия: Костюмированные вечеринки, театральные постановки.
  • Креативные проекты: Добавление текстуры и объема в художественные инсталляции.

Способ применения

  1. Хорошо встряхните баллон перед использованием.
  2. Держите баллон вертикально на расстоянии 30–40 см от поверхности.
  3. Нажмите на кнопку распылителя и, двигая рукой, создайте паутину в нужном направлении.
  4. После использования переверните баллон вверх дном и нажмите на кнопку несколько раз для очистки форсунки.

Меры предосторожности

Баллон находится под давлением. Соблюдайте следующие правила безопасности:

  • Не нагревайте и не вскрывайте баллон даже после использования.
  • Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, избегайте вдыхания паров.
  • Держите вдали от источников тепла (температура не выше +50°C) на расстоянии не менее 1 метра.
  • Храните в недоступном для детей месте.
  • При попадании в глаза немедленно промойте водой и обратитесь к врачу, предъявив этикетку.

Состав

Алифатические углеводороды, функциональные добавки.

Уход

Искусственная паутина легко удаляется мягкой тканью, не оставляя жирных следов.

Комплектация

  • Баллон TVTOK "Паутина" (210 мл) — 1 шт.

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