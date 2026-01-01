TVTOK спецэффект Паутина в баллоне 210 мл

Спецэффект "Паутина" в баллоне TVTOK (210 мл)
TVTOK "Паутина" — это средство в аэрозольном баллоне для создания реалистичной искусственной паутины на различных поверхностях. Идеально подходит для декорирования фото- и видеосъемок, тематических вечеринок, витрин и других творческих проектов, где требуется добавить атмосферу таинственности или создать эффект запущенности.
Для чего используется
- Фото- и видеосъемка: Создание мистических, "хэллоуинских" и сказочных образов.
- Оформление витрин и интерьеров: Для привлечения внимания к декорациям.
- Тематические мероприятия: Костюмированные вечеринки, театральные постановки.
- Креативные проекты: Добавление текстуры и объема в художественные инсталляции.
Способ применения
- Хорошо встряхните баллон перед использованием.
- Держите баллон вертикально на расстоянии 30–40 см от поверхности.
- Нажмите на кнопку распылителя и, двигая рукой, создайте паутину в нужном направлении.
- После использования переверните баллон вверх дном и нажмите на кнопку несколько раз для очистки форсунки.
Меры предосторожности
Баллон находится под давлением. Соблюдайте следующие правила безопасности:
- Не нагревайте и не вскрывайте баллон даже после использования.
- Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, избегайте вдыхания паров.
- Держите вдали от источников тепла (температура не выше +50°C) на расстоянии не менее 1 метра.
- Храните в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза немедленно промойте водой и обратитесь к врачу, предъявив этикетку.
Состав
Алифатические углеводороды, функциональные добавки.
Уход
Искусственная паутина легко удаляется мягкой тканью, не оставляя жирных следов.