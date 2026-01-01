Sintez DF-S1250 генератор снега

Характеристики:
- мощность, W – 1250
- питание – AC110-220v/50-60Hz
- площадь, кв.м – 20-30
- управление – DMX/ручное
- габариты, см – 57х26х26
- вес, кг – 7,2
- применяемая жидкость – Disco Fog BLIZZARD
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sintez DF-S1250 – генератор искуственного снега.
Отличается быстрой стабильной и непрерывной подачей большого количества снега. С ее помощью вы можете получить реалистичные образы снега на фотографиях и видео. Кроме того она найдет широкое применение у ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор имеет DMX и ручное управление.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Объектив Kenko REAL PRO CINEMA 4K TELE 2X для смартфонов, с креплением PRO CLIP.
Конверсионный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, который может поддерживать видео и фотосъемку смартфона с двухкратным телеувеличением.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
Sintez Disco Fog BLIZZARD – жидкость для создания эффекта снега. Наилучший выбор для шоу-программ, концертов, детских праздников и театральных постановкок. БЕЗ ГЛИЦЕРИНА!