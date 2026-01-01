Sintez DF-S1250 генератор снега

Артикул: NVF-8825

Sintez DF-S1250 – генератор искуственного снега.

Отличается быстрой стабильной и непрерывной подачей большого количества снега. С ее помощью вы можете получить реалистичные образы снега на фотографиях и видео. Кроме того она найдет широкое применение у ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор имеет DMX и ручное управление.