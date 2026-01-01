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Sintez DF-S1250 генератор снега
Sintez DF-S1250 генератор снега
Sintez DF-S1250 генератор снега
Sintez DF-S1250 генератор снега

Sintez DF-S1250 генератор снега

Sintez
Артикул: NVF-8825

Sintez DF-S1250 – генератор искуственного снега.

Отличается быстрой стабильной и непрерывной подачей большого количества снега. С ее помощью вы можете получить реалистичные образы снега на фотографиях и видео. Кроме того она найдет широкое применение у ди-джеев, в ночном клубе, на вечеринке и в театре. Прибор имеет DMX и ручное управление.

Описание

Характеристики:

  • мощность, W – 1250
  • питание –  AC110-220v/50-60Hz
  • площадь, кв.м – 20-30
  • управление – DMX/ручное
  • габариты, см – 57х26х26
  • вес, кг – 7,2
  • применяемая жидкость – Disco Fog BLIZZARD

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