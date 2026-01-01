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Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W генератор мыльных пузырей

Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W генератор мыльных пузырей

Raylab
Артикул: FTR-1292

Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W – компактный генератор мыльных пузырей. Используется в студии для создания невероятно красивых спецэффектов. Он компактный, легкий и способен распылять мыльные пузыри на расстояние до 2 метров, так что его приобретение станет отличным решением для небольшой студии. Прост в эксплуатации и подходит для фотографов любого уровня.

Описание

Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W генератор мыльных пузырей

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