Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W генератор мыльных пузырей

Артикул: FTR-1292

Rаylab RIBM-100 Bubble Machine 100W – компактный генератор мыльных пузырей. Используется в студии для создания невероятно красивых спецэффектов. Он компактный, легкий и способен распылять мыльные пузыри на расстояние до 2 метров, так что его приобретение станет отличным решением для небольшой студии. Прост в эксплуатации и подходит для фотографов любого уровня.