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Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм
Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм
Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм

Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм

Fotokvant
Артикул: DAN-9257

Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 20х20х20 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.

Описание

Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм

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