Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм

Арт. DAN-7107

Vibrantone VBRT2217 Bordeaux 17, размер - 2,1x11 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.