Fotokvant Ice20 kit искусственные кубики льда из акрила 4 шт 20х20х20 мм

Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Искусственный лед прозрачного цвета в форме кубика размера примерно 20х20х20 мм для предметной фотосъемки. Количество - 4 шт. Материал - акрил.
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Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
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