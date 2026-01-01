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SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery
SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery
SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery
SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery
SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery
SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery

SmallRig 3580 аккумулятор литий-ионный VB99 mini V Mount Battery

SmallRig
Артикул: OLE-3146

Аккумуляторная литий-ионная батарея типа mini V-mount. Емкость 6700 мАч. Напряжение 14,8 В. Имеются интерфейсы USB/Type-C/D-tap/DC8V/DC12V для подключения и питания различных устройств. Оснащен индикатором уровня заряда на OLED-дисплее и кнопкой включения, расположенными на корпусе.

Описание

Характеристики:

  • Вид аккумулятора mini V-mount
  • Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
  • Ёмкость аккумулятора 6700 мАч
  • Напряжение 14.8 В
  • Энергия аккумулятора 99 Втч
  • Мощность (макс) 99 Вт
  • Перезаряжаемый Да
  • Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, SCP, Apple2.4, DCP-1.5A
  • Порты USB, Type-C, DC
  • Выходы питания D-Tap, DC - 8В, DC - 12В, Type-C 8В, USB
  • Вход 8A (Max)
  • Выход D-Tap 14.8В/14A
  • Выход DC 8В/3A
  • Выход DC#2 12В/3А
  • Вход Type-C 65 Вт: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/3.25A
  • Выход USB 5В/1.5A
  • Встроенный дисплей
  • Температурный диапазон -10℃- 45℃
  • Размеры 107 х 73 х 53 мм
  • Вес  550 г

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