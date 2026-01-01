SmallRig 3579 аккумулятор литий-ионный VB50 mini V Mount Battery

Характеристики:
- Вид аккумулятора mini V-mount
- Тип аккумулятора Li-ion (литий-ионный)
- Ёмкость аккумулятора 3400 мАч
- Напряжение 14.8 В
- Энергия аккумулятора 50 Втч
- Мощность (макс) 50 Вт
- Перезаряжаемый Да
- Быстрая зарядка Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Power Delivery, SCP, Apple2.4, DCP-1.5A
- Порты USB, Type-C, DC
- Выходы питания D-Tap, DC - 8В, DC - 12В, Type-C 8В, USB
- Вход 5A (Max)
- Выход D-Tap 14.8В/12A
- Выход DC 8В/3A
- Выход DC#2 12В/3А
- Вход Type-C 45 Вт: 5В/3A, 9В/3A, 12В/3A, 15В/3A, 20В/2.25A
- Выход Type-C 4.5В/5A, 5В/4.5A
- Встроенный дисплей
- Температурный диапазон -10℃- 45℃
- Размеры 107 х 73 х 34 мм
- Вес 330 г