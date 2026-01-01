Литийионный аккумулятор высокой емкости Profoto (100397) батарея Li-lon для A1 способен работать без снижения производительности в 4 раза дольше по сравнению с комплектом батареек типа АА. На установку аккумулятора в A1 требуется лишь несколько секунд. Кроме того, он быстро перезаряжается. Вы сможете снимать дольше и не беспокоиться об уровне заряда. Литийионный аккумулятор для вспышки A1 имеет сертификат ООН, поэтом его можно перевозить авиатранспортом повсеместно.
Характеристики:
- совместимость - Profoto A1
- ресурс батареи - 360 импульсов на полной мощности 1/1
- время зарядки батареи, м - 80
- напряжение, В - 7,4
- емкость, мАч - 1600 (11,8 Вт*ч)
- рабочая температура, град. - от -20 С до +50 С
- размеры, мм - 82 х 44 х 24
- вес, г - 122