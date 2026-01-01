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Profoto (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (100397) батарея Li-lon для A1
Profoto (100397) батарея Li-lon для A1

Profoto (100397) батарея Li-lon для A1

Profoto
Артикул: MTG-0154

Литийионный аккумулятор для вспышки A1 Profoto (100397) батарея Li-lon для A1 служит в четыре раза дольше батареек типа AA. Обеспечивает до 350 вспышек на полной мощности. Время зарядки аккумулятора составляет 80 минут.

Описание

Литийионный аккумулятор высокой емкости Profoto (100397) батарея Li-lon для A1 способен работать без снижения производительности в 4 раза дольше по сравнению с комплектом батареек типа АА. На установку аккумулятора в A1 требуется лишь несколько секунд. Кроме того, он быстро перезаряжается. Вы сможете снимать дольше и не беспокоиться об уровне заряда. Литийионный аккумулятор для вспышки A1 имеет сертификат ООН, поэтом его можно перевозить авиатранспортом повсеместно.

Характеристики:

  • совместимость - Profoto A1
  • ресурс батареи - 360 импульсов на полной мощности 1/1
  • время зарядки батареи, м - 80
  • напряжение, В - 7,4
  • емкость, мАч - 1600 (11,8 Вт*ч)
  • рабочая температура, град. - от -20 С до +50 С
  • размеры, мм - 82 х 44 х 24
  • вес, г - 122

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Наличие
более 10 шт

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250 ₽
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