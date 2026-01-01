Описание

Литийионный аккумулятор высокой емкости Profoto (100397) батарея Li-lon для A1 способен работать без снижения производительности в 4 раза дольше по сравнению с комплектом батареек типа АА. На установку аккумулятора в A1 требуется лишь несколько секунд. Кроме того, он быстро перезаряжается. Вы сможете снимать дольше и не беспокоиться об уровне заряда. Литийионный аккумулятор для вспышки A1 имеет сертификат ООН, поэтом его можно перевозить авиатранспортом повсеместно.

Характеристики: