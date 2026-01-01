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GreenBean Plate V-NPF площадка питания переходная
GreenBean Plate V-NPF площадка питания переходная
GreenBean Plate V-NPF площадка питания переходная

GreenBean Plate V-NPF площадка питания переходная

GreenBean
Артикул: DAN-9490

Площадка-переходник для питания оборудования. Даёт возможность использования вместо штатных батарей V-mount двух аккумуляторов Sony-NPF. Дополнительно разъём D-TAP, ток разряда до 8 А. Корпус из жаропрочного пластика.

Описание

Площадка даёт возможность использования вместо штатных батарей V-mount двух аккумуляторов Sony-NPF. Устанавливается в разъём V-mount.

Разъём D-TAP позволяет запитать дополнительное оборудование. Функционирование данной площадки-переходника осуществляется только при установки двух аккумуляторов одновременно.

Слева на корпусе светодиодная индикация заряда аккумуляторов и кнопка их проверки. Сверху две кнопки для фиксации установленных аккумуляторов, разъём D-TAP находятся на левой стороне корпуса площадки.

Корпус площадки изготовлен из жаропрочного пластика, благодаря этому обеспечивается длительная непрерывная работа при токах до 8 А.

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