GreenBean Plate V-NPF площадка питания переходная

Описание

Площадка даёт возможность использования вместо штатных батарей V-mount двух аккумуляторов Sony-NPF. Устанавливается в разъём V-mount.

Разъём D-TAP позволяет запитать дополнительное оборудование. Функционирование данной площадки-переходника осуществляется только при установки двух аккумуляторов одновременно.

Слева на корпусе светодиодная индикация заряда аккумуляторов и кнопка их проверки. Сверху две кнопки для фиксации установленных аккумуляторов, разъём D-TAP находятся на левой стороне корпуса площадки.

Корпус площадки изготовлен из жаропрочного пластика, благодаря этому обеспечивается длительная непрерывная работа при токах до 8 А.