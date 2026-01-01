Характеристики:
- Совместимость Godox AD200/AD200Pro
- Тип аккумулятора литий-ионный
- Емкость 14,4В / 2980мАч / 42,9 Втч
- Количество импульсов на одном заряде около 500
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox WB29B аккумулятор для AD200. Батарея рассчитана на 14,4 В и 2980 мАч для емкости 42,9 Втч, что позволяет ей производить более 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.
Характеристики:
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60 светодиодов обеспечивают освещение мощностью 3.6 Вт.