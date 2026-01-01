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-10 %
Godox WB29B аккумулятор для AD200
Godox WB29B аккумулятор для AD200

Godox WB29B аккумулятор для AD200

Godox
Артикул: MTG-3702
Пока нет отзывов

Godox WB29B аккумулятор для AD200. Батарея рассчитана на 14,4 В и 2980 мАч для емкости 42,9 Втч, что позволяет ей производить более 500 импульсов на полной мощности вспышками серии AD200.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость Godox AD200/AD200Pro
  • Тип аккумулятора литий-ионный
  • Емкость 14,4В / 2980мАч / 42,9 Втч
  • Количество импульсов на одном заряде около 500

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