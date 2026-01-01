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Falcon Eyes GT-4000 литий-ионный аккумулятор
Falcon Eyes GT-4000 литий-ионный аккумулятор

Falcon Eyes GT-4000 литий-ионный аккумулятор

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8390

Аккумулятор для студийных вспышек Falcon-Eyes GT-600Pro. Емкость 4000 мАч, выходное напряжение 14.8 В.

Описание

Аккумуляторный литий-ионный блок Falcon Eyes GT-4000 для вспышки GT-600Pro оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.

Батарея обеспечивает до 400 импульсов на полной мощности и заряжается за четыре часа.

Перед установкой аккумулятора в корпус вспышки убедитесь, что питание вспышки отключено.

Совместимость - студийные вспышки GT-600Pro

Тип аккумулятора - литий-ионный

Емкость - 4000 мАч (59.2 Вт час)

Номинальное напряжение - 14.8 В

Время зарядки - около 4 часов

Защита от перегрева - да

Предельная температура воздуха при эксплуатации и хранении --15+60С

Размер - 80х78х60 мм

Размер с упаковкой - 97х97х64 мм

Вес - 200 г

Вес с упаковкой - 500 г

Комплектация

  • Аккумулятор Falcon Eyes GT-4000 - 1 шт.

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