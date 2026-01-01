Falcon Eyes GT-4000 литий-ионный аккумулятор

Аккумуляторный литий-ионный блок Falcon Eyes GT-4000 для вспышки GT-600Pro оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания.
Батарея обеспечивает до 400 импульсов на полной мощности и заряжается за четыре часа.
Перед установкой аккумулятора в корпус вспышки убедитесь, что питание вспышки отключено.
Совместимость - студийные вспышки GT-600Pro
Тип аккумулятора - литий-ионный
Емкость - 4000 мАч (59.2 Вт час)
Номинальное напряжение - 14.8 В
Время зарядки - около 4 часов
Защита от перегрева - да
Предельная температура воздуха при эксплуатации и хранении --15+60С
Размер - 80х78х60 мм
Размер с упаковкой - 97х97х64 мм
Вес - 200 г
Вес с упаковкой - 500 г