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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AC-LG – аккумулятор для LED-панелей серии LG (LG-500, LG-900). Позволяет использовать приборы на выездной фотосъемке, обеспечивая время непрерывной работы при полном заряде на максимальной мощности в течение 2–3 часов.
Выходная мощность 24 V. Питание 220 Вт. Вес аккумулятора 1,5 кг.
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