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Falcon Eyes AC-LG аккумулятор для LED-панелей

Falcon Eyes AC-LG аккумулятор для LED-панелей

Falcon Eyes
Артикул: VBR-050

Falcon Eyes AC-LG – аккумулятор для LED-панелей серии LG (LG-500, LG-900). Позволяет использовать приборы на выездной фотосъемке, обеспечивая время непрерывной работы при полном заряде на максимальной мощности в течение 2–3 часов.

Выходная мощность 24 V. Питание 220 Вт. Вес аккумулятора 1,5 кг.

 

Описание

Falcon Eyes AC-LG аккумулятор для LED-панелей

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