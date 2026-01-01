Godox C400P зарядное устройство для аккумуляторов WB400P

Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Godox C400P для аккумуляторов WB400P.
Устройство работает от сети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В и полностью заряжает литий-ионный аккумулятор WB400P в течение двух часов. На верхней панели находятся светодиодные индикаторы (20, 50, 80, 100%), которые информируют об уровне зарядки аккумулятора.
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Fotokvant CAP-72-Sony - крышка для объектива диаметром 72 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.