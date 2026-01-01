Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Характеристики:
- Емкость 6000 мАч/23,1 Вт*ч
- Мощность: 20 Вт
- Разъемы: USB Type-C и USB Type-A
- Беспроводная зарядка: да
- Магнитные функции: да
- Вид аккумулятора: литий-полимерный
- Зарядный кабель: Type-C/Type-C (20 В/3 A), 30 см
- Вес: 146 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 6000 мАч поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Благодаря магнитным функция повербанк надежно крепится к задней панели совместимых девайсов. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оборудовано разъемами USB Type-C и USB Type-A для одновременной зарядки нескольких устройств. Заряжается от Type-C.
Характеристики:
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