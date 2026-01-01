Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Арт. MTG-1706

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см. Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.