images
images
images
Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор
Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Baseus PPCX130001 Magnetic Mini Wireless Fast Charge Power Ban 6000mAh 20W Black внешний аккумулятор

Baseus
Артикул: OLE-2761

Внешний аккумулятор черного цвета емкостью 6000 мАч поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 20 Вт. Цифровой дисплей с индикацией уровня заряда. Благодаря магнитным функция повербанк надежно крепится к задней панели совместимых девайсов. Предусмотрена защита устройств от перегрева, защита от перезарядки, поддержка зарядки нескольких девайсов одновременно. Повербанк поддерживает функцию быстрой зарядки и оборудовано разъемами USB Type-C и USB Type-A для одновременной зарядки нескольких устройств. Заряжается от Type-C.

Описание

Характеристики:

  • Емкость 6000 мАч/23,1 Вт*ч
  • Мощность: 20 Вт
  • Разъемы: USB Type-C и USB Type-A
  • Беспроводная зарядка: да
  • Магнитные функции: да
  • Вид аккумулятора: литий-полимерный
  • Зарядный кабель: Type-C/Type-C (20 В/3 A), 30 см
  • Вес: 146 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Арт. MTG-1706
Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см
Наличие
более 10 шт

Wansen BMF-122244GS гибкое зеркало двусторонее серебро и золото 122х244 см. Художественный двустронний пластиковый фон серебро-золото размером 1,22х2,44 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 0,6 мм.

6 020 ₽
В корзину
Fotokvant (840186) PBT-6060-V пластиковый фон с текстурой дерева венге
Fotokvant (840186) PBT-6060-V пластиковый фон с текстурой дерева венге
Fotokvant (840186) PBT-6060-V пластиковый фон с текстурой дерева венге
Арт. DAN-7892
Fotokvant (840186) PBT-6060-V пластиковый фон с текстурой дерева венге
Наличие
более 10 шт

Пластиковый фон Fotokvant PBT-6060-V с текстурой дерева венге.

Художественный пластиковый фон размером 60х60 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева венге.

1 760 ₽
В корзину
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Арт. DAN-7915
Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape студийный тейп черный 25 мм х 55 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-2555 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 25 мм х 55 м. Цвет - черный.

1 020 ₽
В корзину

Видео

Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Движение камеры: стабилизатор, штатив, съемка с рук, тележка, кран, слайдер, дрон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.