SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder.

Основные особенности:
1. Универсальный держатель внешнего аккумулятора для клеток смартфонов, и цифровых камер.
2. Совместим с аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм.
3. Встроенные демпфирующие вставки поглощают удары и защищают аккумулятор от царапин.
4. Надежная фиксация аккумулятора с помощью винтового зажима.
Держатель изготовлен из прочного, устойчивого к коррозии и температурным перепадам алюминиевого сплава. Внешний аккумулятор фиксируется с помощью винтового зажима, что значительно надежней и стабильней пружинных механизмов. Демпфирующие вставки на его внутренней поверхности поглощают удары, предотвращают появление царапин на корпусе аккумулятора.
Для крепления на оборудовании держатель комплектуется двумя винтами ¼» и шестигранным ключом.