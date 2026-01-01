images
images
images
images
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder
SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder

SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder

SmallRig
Артикул: MTG-0773

SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder.

SmallRig 2790 – универсальный держатель для внешнего аккумулятора, он может быть установлен на различном оборудование SmallRig, в том числе на клетках для цифровых камер или смартфонов. Держатель совместим с большим количеством моделей внешних аккумуляторов, имеющих ширину корпуса от 53 до 81 мм.

Описание

Основные особенности:
1. Универсальный держатель внешнего аккумулятора для клеток смартфонов, и цифровых камер.
2. Совместим с аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм.
3. Встроенные демпфирующие вставки поглощают удары и защищают аккумулятор от царапин.
4. Надежная фиксация аккумулятора с помощью винтового зажима.

Держатель изготовлен из прочного, устойчивого к коррозии и температурным перепадам алюминиевого сплава. Внешний аккумулятор фиксируется с помощью винтового зажима, что значительно надежней и стабильней пружинных механизмов. Демпфирующие вставки на его внутренней поверхности поглощают удары, предотвращают появление царапин на корпусе аккумулятора.
Для крепления на оборудовании держатель комплектуется двумя винтами ¼» и шестигранным ключом.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеография. Часть 3. Каким должен быть фото видеосвет
Видеоурок &quot;7 секретов четкой фотографии&quot;
Видеоурок "7 секретов четкой фотографии"
DIETa для фотографов
DIETa для фотографов
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.