SmallRig 2790 держатель для внешнего аккумулятора Power Bank Holder.

Описание

Основные особенности:

1. Универсальный держатель внешнего аккумулятора для клеток смартфонов, и цифровых камер.

2. Совместим с аккумуляторами с шириной корпуса от 53 мм до 81 мм.

3. Встроенные демпфирующие вставки поглощают удары и защищают аккумулятор от царапин.

4. Надежная фиксация аккумулятора с помощью винтового зажима.

Держатель изготовлен из прочного, устойчивого к коррозии и температурным перепадам алюминиевого сплава. Внешний аккумулятор фиксируется с помощью винтового зажима, что значительно надежней и стабильней пружинных механизмов. Демпфирующие вставки на его внутренней поверхности поглощают удары, предотвращают появление царапин на корпусе аккумулятора.

Для крепления на оборудовании держатель комплектуется двумя винтами ¼» и шестигранным ключом.