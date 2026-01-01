SmallRig 4253B кабель питания для аккумулятора D-Tap / NP-FZ100 Dummy Battery Power Cable

Характеристики:
- Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1; Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V; Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR; Sony Alpha a7S III; Sony Alpha a6600, a6700; Sony FX3, FX30; Sony ZV-E1
- Выходное напряжение (макс.): 8,4 В
- Выходное напряжение (мин.): 8,0 В
- Входное напряжение D-образного отвода: 9,6–20 В
- Входной ток D-образного отвода: 2 А (мин.)
- Выходной ток: 2 А
- Выходной ток (макс.): ≤3,0 А.
- Защита от перегрузки по току: 3,8 ~ 4,9 А
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Размер 580×38,7×22,7 мм
- Вес нетто: 71 г