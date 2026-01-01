images
images
images
SmallRig 4253B кабель питания для аккумулятора D-Tap / NP-FZ100 Dummy Battery Power Cable
SmallRig 4253B кабель питания для аккумулятора D-Tap / NP-FZ100 Dummy Battery Power Cable
SmallRig 4253B кабель питания для аккумулятора D-Tap / NP-FZ100 Dummy Battery Power Cable

SmallRig 4253B кабель питания для аккумулятора D-Tap / NP-FZ100 Dummy Battery Power Cable

SmallRig
Артикул: OLE-3161

Кабель-переходник для питания цифровой камеры от внешнего источника питания. Позволит заменить аккумулятор Sony NP-FZ100 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Встроенная защита от перенапряжения, перегрева и короткого замыкания. Длина витого кабеля от 0,5 до 1,2 м.

Описание

Работает от аккумулятора Kingma V-mount

Характеристики:

  • Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1; Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V; Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR; Sony Alpha a7S III; Sony Alpha a6600, a6700; Sony FX3, FX30; Sony ZV-E1
  • Выходное напряжение (макс.): 8,4 В
  • Выходное напряжение (мин.): 8,0 В
  • Входное напряжение D-образного отвода: 9,6–20 В
  • Входной ток D-образного отвода: 2 А (мин.)
  • Выходной ток: 2 А
  • Выходной ток (макс.): ≤3,0 А.
  • Защита от перегрузки по току: 3,8 ~ 4,9 А
  • Рабочая температура: 0 ~ 45° С
  • Размер 580×38,7×22,7 мм
  • Вес нетто: 71 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Обзор COB LED светильника Fotokvant BF-300B
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Подробная схема освещения при портретной съемке с Джейком Хиксом и Bowens
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.