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Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 адаптер для бесперебойного питания
Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 адаптер для бесперебойного питания
Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 адаптер для бесперебойного питания
Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 адаптер для бесперебойного питания

Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 адаптер для бесперебойного питания

Tether Tools
Артикул: DAN-4643

Адаптер Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler Fuji NP-W126 для бесперебойного питания. Устанавливается в камеру вместо стандартного аккумулятора типа NP-W126 и обеспечивает подключение к источнику питания для непрерывной работы камеры. Совместим с камерами X-Pro2, X-Pro1, X-T1, X-T10, X-E2S, X-E2, X-E1, X-M1, X-A2, X-A1. Длина кабеля - 25,4 см.

Описание

Адаптер питания Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler для Fujifilm NP-W126 | Обзор

Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler — адаптер питания для Fujifilm NP-W126

Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler — это специализированный адаптер питания (фиктивный аккумулятор), предназначенный для камер Fujifilm, которые используют батареи формата NP-W126 или NP-W126S. Устройство позволяет подключать камеру к внешнему источнику питания через систему Tether Tools ONsite Relay, обеспечивая непрерывную работу без замены батарей.

Данный каплер устанавливается в батарейный отсек камеры вместо штатного аккумулятора. Он не содержит заряда и не может работать самостоятельно, а служит связующим звеном между камерой и внешним блоком питания. Это решение идеально подходит для длительных съёмок в студии, на выезде или при работе с компьютером.

Основные характеристики

  • Тип устройства: имитатор аккумулятора (dummy battery / coupler)
  • Совместимость: камеры Fujifilm, использующие батареи NP-W126 / NP-W126S
  • Назначение: обеспечение непрерывного внешнего питания камеры
  • Требуемый компонент: система питания Tether Tools ONsite Relay (приобретается отдельно)
  • Способ подключения к камере: через штатный батарейный отсек
  • Способ подключения к питанию: через систему ONsite Relay (USB, D-Tap, сетевой адаптер)
  • Длина кабеля от каплера: 25 см
  • Производитель: Tether Tools
  • Модель: CRW126

Назначение и преимущества использования

Адаптер CRW126 создан для ситуаций, когда требуется гарантированное бесперебойное питание камеры в течение длительного времени.

  • Бесперебойная работа. В сочетании с системой ONsite Relay, имеющей собственный аккумулятор на 1200 мАч, каплер позволяет менять внешний USB-источник питания без выключения камеры.
  • Экономическая эффективность. Использование пауэрбанков или сетевых адаптеров с каплером может быть дешевле покупки нескольких фирменных батарей Fujifilm.
  • Длительные съёмки. Идеально для цейтраферной (таймлапс) съёмки, видеопроизводства, астрофотографии или работы в режиме подключения к компьютеру (тетеринг).
  • Снижение нагрева. Замена штатного аккумулятора на каплер может способствовать уменьшению нагрева камеры при длительной непрерывной работе.
  • Универсальность источников питания. Для работы подходят стандартные USB-пауэрбанки, которые также используются для зарядки смартфонов и планшетов.

Совместимость с камерами Fujifilm

Каплер CRW126 совместим с широким модельным рядом камер Fujifilm, где применяются аккумуляторы NP-W126 или NP-W126S.

  • Серия X-Pro: X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
  • Серия X-T: X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T10, X-T20, X-T30
  • Серия X-E: X-E1, X-E2, X-E3, X-E4
  • Серия X-H: X-H1
  • Серия X-A: X-A3, X-A5, X-A7
  • Серия X100: X100F, X100V
  • Другие модели: X-S10, X-T200, а также некоторые камеры FinePix, использующие NP-W126

Требования к использованию

Важно учитывать, что каплер CRW126 не является законченным решением и требует дополнительных компонентов.

  • Система ONsite Relay. Для работы каплера необходима система питания Tether Tools ONsite Relay, которая включает в себя промежуточный блок (Case Relay).
  • Внешний источник питания. Требуется подключение к USB-пауэрбанку, сетевому адаптеру или аккумулятору с разъемом D-Tap через соответствующий кабель.
  • Правильный порядок подключения. Рекомендуется сначала подсоединить кабель каплера к системе ONsite Relay, а затем устанавливать каплер в камеру.

Итоговое впечатление

Tether Tools CRW126 Relay Camera Coupler — это профессиональный инструмент для фотографов и видеографов, работающих с камерами Fujifilm. Он решает ключевую проблему ограниченного времени автономной работы, позволяя питать камеру от внешних источников практически неограниченно долго. В сочетании с системой ONsite Relay он обеспечивает бесшовную «горячую» замену питания, что критично при съёмке длительных событий или таймлапсов. Несмотря на необходимость дополнительных вложений, это решение окупается удобством, надёжностью и экономией на покупке множества запасных батарей. Это обязательный аксессуар для студийной работы и длительных выездных проектов.

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