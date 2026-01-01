Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания

Артикул: OLE-2836

Адаптер для питания цифровой камеры Fujifilm от внешнего источника питания позволяет заменить аккумулятор NP-W235 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря встроенному чипу на экране камеры отображается уровень заряда. Адаптер оснащен витым кабелем с длиной от 50 до 120 см.