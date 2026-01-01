Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания

Характеристики
- Подключение D-Tap (P-Tap)
- Тип аккумулятора NP-W235
- Вход 14.4 - 16.8 В
- Выход 7.2 - 8.4В / 3А
- Длина витого кабеля от 50 до 120 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер для питания цифровой камеры Fujifilm от внешнего источника питания позволяет заменить аккумулятор NP-W235 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря встроенному чипу на экране камеры отображается уровень заряда. Адаптер оснащен витым кабелем с длиной от 50 до 120 см.
Характеристики
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