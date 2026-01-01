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Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания
Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания
Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания

Kingma NP-W235 - D-TAP адаптер питания

KingMa
Артикул: OLE-2836

Адаптер для питания цифровой камеры Fujifilm от внешнего источника питания позволяет заменить аккумулятор NP-W235 на подключение к V-mount/Gold Mount или зарядной станции. Благодаря встроенному чипу на экране камеры отображается уровень заряда. Адаптер оснащен витым кабелем с длиной от 50 до 120 см.

Описание

Работает от аккумулятора Kingma V-mount

Характеристики

  • Подключение D-Tap (P-Tap)
  • Тип аккумулятора NP-W235
  • Вход 14.4 - 16.8 В
  • Выход 7.2 - 8.4В / 3А
  • Длина витого кабеля от 50 до 120 см

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