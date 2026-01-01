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Phottix BP-5D Premium Series - батарейная ручка для Canon 5D.
Батарейный блок для фотоаппарата Canon EOS 5D, тип батарейного блока Canon BG-E4. В блоке можно использовать аккумуляторы BP-511A, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.
В нижней части батарейной ручки находится разъем для установки на штатив. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления и другими дополнительными элементами управления для комфортной съемки.
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