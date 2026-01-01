images
images
Phottix BG-550D батарейная ручка для Canon 600D/550D
Phottix BG-550D батарейная ручка для Canon 600D/550D

Phottix BG-550D батарейная ручка для Canon 600D/550D

Phottix
Артикул: DAN-1079

Phottix BG-550D - батарейная ручка для Canon 600D/550D.

Тип батарейного блока Canon BG-E8. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E8, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА. 

В нижней части батарейной ручки находится разъем для установки на штатив. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления, кнопкой АЕ lock/FEL lock и кнопкой включения автофокуса.

Описание

Phottix BG-550D батарейная ручка для Canon 600D/550D

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
Столик для предметной съемки обзор Grifon PTY 60
1 мая
1 мая
Ирвин Пенн
Ирвин Пенн
Советы по съемке зимой
Советы по съемке зимой
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.