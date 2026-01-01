Артикул: DAN-1079

Phottix BG-550D - батарейная ручка для Canon 600D/550D.

Тип батарейного блока Canon BG-E8. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E8, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.

В нижней части батарейной ручки находится разъем для установки на штатив. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления, кнопкой АЕ lock/FEL lock и кнопкой включения автофокуса.