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Малая Семеновская 3с6
Phottix BG-550D - батарейная ручка для Canon 600D/550D.
Тип батарейного блока Canon BG-E8. В блоке можно использовать аккумуляторы LP-E8, 1 шт. или 2 шт. или 6 аккумуляторов (батареек) формата АА.
В нижней части батарейной ручки находится разъем для установки на штатив. Также батарейный блок оснащен дополнительной кнопкой спуска, диском управления, кнопкой АЕ lock/FEL lock и кнопкой включения автофокуса.
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