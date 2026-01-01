Colbor PG99 батарейная ручка

Оснащена стандартными резьбовыми отверстиями 1/4 дюйма в верхней части и 1/4 - 3/8 дюйма в нижней части для установки на на штатив, слайдер и так далее.
Разъем D-Tap предназначен для питания светильников, а разъем Type-C - для электронных устройств. Входящие в комплект кабели обеспечивают прямое подключение к моделям серии W100/W60 и CL 60/CL100X.
- Встроенный аккумулятор на 98 Вт/ч в сочетании со светильником серии W обеспечивает работу не менее 40 минут
- Текстурированная под кожу прорезиненная рукоятка
- Светодиодные индикаторы уровня заряда
- Резьбовые отверстия 1/4 сверху и 1/4 - 3/8 дюйма снизу
- Разъем Type-C и D-Tap: Для питания осветителей и электронных устройств
Характеристики:
- Особенности конструкции встроенный аккумулятор
- Тип крепления рукоятка
- Ориентация нижняя
- Крепление "мама" 1/4", 3/8"
- Крепление "папа" 1/4", 5/8"
- Габариты 52 × 52 × 176 мм
- Вес без упаковки 605 г
- Вход Type-C PD3.0 5V/9V/12V/15V⎓3A; 20V⎓5A (100W max)
- Напряжение 14.8 В
- Вход D-Tap 14.8V⎓2.5A (Max)
- Ёмкость аккумулятора 6600 мАч
- Энергия аккумулятора 98 Втч
- Мощность (макс) 148 Вт
- Выход D-Tap 14.8V⎓10A (148W MAX)
- Порты Type-C, D-Tap (P-Tap)
- Быстрая зарядка Power Delivery 3.0
- Выход Type-C PD3.0 5V/9V/12V/15V⎓3A; 20V⎓5A (100W max)
- Перезаряжаемый Да