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Colbor PG99 батарейная ручка
Colbor PG99 батарейная ручка
Colbor PG99 батарейная ручка
Colbor PG99 батарейная ручка
Colbor PG99 батарейная ручка

Colbor PG99 батарейная ручка

Colbor
Артикул: MTG-3428

Colbor PG99 батарейная ручка. Увеличьте время работы своих Colbor CL60/CL100 X, W100/W60 и электронных устройств с помощью аккумуляторной батареи COLBOR PG99 для осветительных приборов. Рукоятка комфортно лежит в руке благодаря прорезиненной вставке с кожаной текстурой, специально разработанная для приборов CL 60/CL100X и W100/W60. Легкий Power Grip, оснащенный встроенной перезаряжаемой батареей емкостью 6600 мАч, весит всего 605 г и обеспечивает 50-минутную работу в сочетании с W100 или 98-минутную при использовании W60. 

Описание

Оснащена стандартными резьбовыми отверстиями 1/4 дюйма в верхней части и 1/4 - 3/8 дюйма в нижней части для установки на на штатив, слайдер и так далее. 

Разъем D-Tap предназначен для питания светильников, а разъем Type-C - для электронных устройств. Входящие в комплект кабели обеспечивают прямое подключение к моделям серии W100/W60 и CL 60/CL100X.

  • Встроенный аккумулятор на 98 Вт/ч в сочетании со светильником серии W обеспечивает работу не менее 40 минут
  • Текстурированная под кожу прорезиненная рукоятка
  • Светодиодные индикаторы уровня заряда
  • Резьбовые отверстия 1/4 сверху и 1/4 - 3/8 дюйма снизу
  • Разъем Type-C и D-Tap: Для питания осветителей и электронных устройств 

Характеристики: 

  • Особенности конструкции встроенный аккумулятор
  • Тип крепления рукоятка
  • Ориентация нижняя
  • Крепление "мама" 1/4", 3/8"
  • Крепление "папа" 1/4", 5/8"
  • Габариты 52 × 52 × 176 мм
  • Вес без упаковки 605 г
  • Вход Type-C PD3.0 5V/9V/12V/15V⎓3A; 20V⎓5A (100W max)
  • Напряжение 14.8 В
  • Вход D-Tap 14.8V⎓2.5A (Max)
  • Ёмкость аккумулятора 6600 мАч
  • Энергия аккумулятора 98 Втч
  • Мощность (макс) 148 Вт
  • Выход D-Tap 14.8V⎓10A (148W MAX)
  • Порты Type-C, D-Tap (P-Tap)
  • Быстрая зарядка Power Delivery 3.0
  • Выход Type-C PD3.0 5V/9V/12V/15V⎓3A; 20V⎓5A (100W max)
  • Перезаряжаемый Да

Комплектация

  • батарейная рукоятка
  • кабель D-Tap - DC 2.1мм
  • кабель Type-C 100 Вт
  • адаптер 5/8"

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