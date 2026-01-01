Colbor PG99 батарейная ручка

Описание

Оснащена стандартными резьбовыми отверстиями 1/4 дюйма в верхней части и 1/4 - 3/8 дюйма в нижней части для установки на на штатив, слайдер и так далее.

Разъем D-Tap предназначен для питания светильников, а разъем Type-C - для электронных устройств. Входящие в комплект кабели обеспечивают прямое подключение к моделям серии W100/W60 и CL 60/CL100X.



Встроенный аккумулятор на 98 Вт/ч в сочетании со светильником серии W обеспечивает работу не менее 40 минут

Текстурированная под кожу прорезиненная рукоятка

Светодиодные индикаторы уровня заряда

Резьбовые отверстия 1/4 сверху и 1/4 - 3/8 дюйма снизу

Разъем Type-C и D-Tap: Для питания осветителей и электронных устройств

Характеристики: