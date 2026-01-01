SmallRig EB2504 адаптер для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate

Артикул: DAN-5005

Адаптер SmallRig EB2504 для крепления аккумулятора c индикатором NP-F Battery Adapter Plate.

Адаптер имеет два выхода постоянного тока 7,4 В и 12 В для питания камеры или других устройств. Он изготовлен из прочного алюминия и имеет мягкую резиновую прокладку снизу. Сбоку на пластине находятся индикатор подключения аккумулятора (синий) и трехуровневый индикатор заряда аккумулятора (желтый) для проверки состояния заряда. Размер - 94x46x18 мм. Вес - 86 г. Совместимость - Sony NP-F Battery.



