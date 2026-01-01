SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig. 

Основные особенности:
1. Совместим с разъемом Multi-Terminal камер Sony.
2. Совместим с ручками управления SmallRig 3322, 3323 и 3324
3. Возможность дистанционного включение и остановки записи.
Совместимость:
Ручка управления SmallRig 3322, 3323 и 3324
Совместимые камеры Sony:
A7 / A7R / A7S / A7II / A7RII / A7SII / A7SIII / FX3 / FX6 / FX9 / FS5
A7III / A7RIII / FX3 / A7R IV / A9 / A9 II
A5100 / A6000 / A6100 / A6300
A6400 / A6500 / A6600 / ZV-E10
RX100 III / RX100IV / RX100V
RX100 VI / RX100 VII