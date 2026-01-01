Артикул: MTG-0808

SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig.

Кабель управления SmallRig 3407 предназначен для дистанционного включения/выключения записи на камерах Sony (с разъемом Multi-Terminal) с помощью ручек управления SmallRig 3322, 3323 и 3324. Кабель оснащен разъемом Multi-Terminal с одной стороны и USB-C с другой, его общая длина составляет 80 см.