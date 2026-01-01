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SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig
SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig
SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig
SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig
SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig
SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig

SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig

SmallRig
Артикул: MTG-0808

SmallRig 3407 кабель управления камерами Sony Spring Control Cable для ручек управления SmallRig. 

Кабель управления SmallRig 3407 предназначен для дистанционного включения/выключения записи на камерах Sony (с разъемом Multi-Terminal) с помощью ручек управления SmallRig 3322, 3323 и 3324. Кабель оснащен разъемом Multi-Terminal с одной стороны и USB-C с другой, его общая длина составляет 80 см.

Описание

Основные особенности:
1. Совместим с разъемом Multi-Terminal камер Sony.
2. Совместим с ручками управления SmallRig 3322, 3323 и 3324
3. Возможность дистанционного включение и остановки записи.

Совместимость:
Ручка управления SmallRig 3322, 3323 и 3324

Совместимые камеры Sony:
A7 / A7R / A7S / A7II / A7RII / A7SII / A7SIII / FX3 / FX6 / FX9 / FS5
A7III / A7RIII / FX3 / A7R IV / A9 / A9 II
A5100 / A6000 / A6100 / A6300
A6400 / A6500 / A6600 / ZV-E10
RX100 III / RX100IV / RX100V
RX100 VI / RX100 VII

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