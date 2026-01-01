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SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt
SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt
SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt
SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt
SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt

SmallRig 2990 адаптер крепления аккумулятора на поясной ремень Mini V Mount Battery Plate with Belt

SmallRig
Артикул: OLE-3140

Крепление для V Mount аккумулятора на ремень поставляется со съемной клипсой для ремня, которая позволяет подвесить аккумулятор V-mount на поясной ремень, лямку рюкзака и т. д. Сама пластина имеет два паза для винтов 1/4", два отверстия с резьбой 1/4" и четыре отверстия с резьбой M4, которые можно использовать для крепления клипсы, magic arm или других аксессуаров, чтобы закрепить аккумулятор V-mount к камере.

Описание

Характеристики:

  • Размер 72 х 60 мм.
  • Вес 150 г

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