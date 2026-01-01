Артикул: MTG-0777

SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см.

SmallRig 2956 — это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с полноразмерными разъемами HDMI.

Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.

Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.