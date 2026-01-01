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SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см
SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см

SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см

SmallRig
Артикул: MTG-0777

SmallRig 2956 кабель Ultra Slim 4K HDMI Cable 35 см. 

SmallRig 2956 — это высококачественный HDMI-кабель, специально разработанный для использования с навесным оборудованием. Он совместим с цифровыми камерами, внешними мониторами, видеосендерами и другими устройствами с полноразмерными разъемами HDMI.
Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, и поддерживает разрешение до 4K при 60 Гц. А благодаря ультратонкому дизайну, он значительно тоньше и мягче, чем обычные кабели HDMI. Низкопрофильные разъемы кабеля не перекрывают доступ к соседним портам камеры. Входящая в комплект стяжка позволяет аккуратно закрепить кабель на оборудовании.
Совместимое оборудование: BMPCC 6K Pro, 4K/6K, Sony A7SIII, Panasonic S1H, Atomos Ninja V, Hollyland Mars 400 и др.

Описание

Основные особенности:
1. Высококачественный HDMI кабель с полноразмерными разъемами HDMI.
2. Поддержка стандарта HDMI 2.0, разрешение до 4K при 60 Гц.
3. Оплетка мягче и тоньше чем у обычного кабеля HDMI. Диаметр всего 3,6 мм.
4. Длина кабеля 35 см, идеально подходит для установки оборудования на камере.
5. В комплект входит стяжка для кабеля.

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