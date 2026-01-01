Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 1819 кабель питания Power Cable for BMPCC/ Blackmagic Video Assist/ Shogun Monitor.
Кабель SmallRig 1819 Power Cable предназначен для подключения внешнего аккумулятора к цифровым камерам, видеорекордерам и мониторам. Широкий диапазон входного напряжения (от 5 до 18 вольт).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter