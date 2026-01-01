Manfrotto FF3278 – сетевой удлинительный кабель 15 метров для студийного освещения
Manfrotto FF3278 (артикул NVF-7949) — это трёхжильный сетевой удлинительный кабель длиной 15 метров, предназначенный для профессионального использования в фото- и видеостудиях. Основная сфера применения — подключение осветительного оборудования в рельсовых системах, а также увеличение радиуса действия студийных моноблоков, фондержателей и другого оборудования, работающего от сети 220 В.
Кабель изготовлен из прочных материалов, устойчивых к перегибам и механическим нагрузкам. Удлинитель позволяет комфортно работать в больших студиях, на выездных съёмках и в павильонах, где розетки расположены далеко от места установки света.
Ключевые особенности
- Длина 15 метров: достаточная для подключения оборудования в просторных студиях и павильонах, исключает необходимость в дополнительных удлинителях.
- Трёхжильный кабель: с заземлением — безопасная работа с мощным осветительным оборудованием (моноблоки, генераторы, постоянный свет).
- Надёжные разъёмы: стандартные сетевые вилка и розетка (тип C / F, евро), совместимые со всем студийным оборудованием.
- Прочная изоляция: кабель устойчив к перегибам, не дубеет на холоде, сохраняет гибкость при интенсивной эксплуатации.
- Бренд Manfrotto: профессиональное качество, проверенное на съёмочных площадках по всему миру.
Технические характеристики
- Тип кабеля: сетевой удлинительный
- Длина: 15 метров
- Количество жил: 3 (с заземлением)
- Максимальная нагрузка: стандартная для бытовой сети 220В (до 16 А, ~3500 Вт)
- Цвет: чёрный
- Назначение: для студийного освещения, рельсовых систем, фонодержателей
Где применяется Manfrotto FF3278
- Рельсовые системы освещения: подключение светильников, закреплённых на подвесных рельсах.
- Студийные моноблоки и генераторы: удлинение шнура питания для удобства перемещения света.
- Фонодержатели и моторы для фонов: питание автоматических систем смены фонов.
- Выездные съёмки: подключение оборудования в местах, где розетки находятся далеко от точки съёмки.
- Павильоны и большие студии: создание временных сетевых линий без стационарной разводки.
Преимущества использования качественного удлинителя
- Безопасность: трёхжильный кабель с заземлением защищает оборудование от скачков напряжения и исключает поражение током.
- Удобство: не нужно использовать несколько коротких удлинителей, соединённых последовательно (меньше потерь и перегрева).
- Надёжность: Manfrotto использует качественную изоляцию, не трескающуюся со временем.
Рекомендации по использованию
- Полностью разматывайте кабель при использовании с мощной нагрузкой (более 2000 Вт) — в бухте он может перегреваться.
- Не прокладывайте удлинитель под коврами, через дверные проёмы без защиты — это может повредить изоляцию.
- При работе на улице убедитесь, что разъёмы защищены от влаги (используйте влагозащищённые колодки).
- Храните кабель в сухом месте, намотанным на катушку или «восьмёркой» (без перегибов).
Совместимость с оборудованием
- Студийные моноблоки: Profoto, Broncolor, Godox, Hensel, Falcon Eyes, Fotokvant.
- Постоянный свет: LED-панели, галогенные софиты, HMI.
- Зарядные устройства: для аккумуляторов камер и вспышек.
Уход и хранение
- Перед сматыванием дайте кабелю остыть, если он использовался с мощной нагрузкой.
- Периодически проверяйте целостность изоляции и надёжность контактов в вилке/розетке.
- Не роняйте разъёмы на твёрдый пол — может повредиться пластиковый корпус.