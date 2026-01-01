Описание

Manfrotto FF3278 – сетевой удлинительный кабель 15 метров для студийного освещения

Manfrotto FF3278 (артикул NVF-7949) — это трёхжильный сетевой удлинительный кабель длиной 15 метров, предназначенный для профессионального использования в фото- и видеостудиях. Основная сфера применения — подключение осветительного оборудования в рельсовых системах, а также увеличение радиуса действия студийных моноблоков, фондержателей и другого оборудования, работающего от сети 220 В.

Кабель изготовлен из прочных материалов, устойчивых к перегибам и механическим нагрузкам. Удлинитель позволяет комфортно работать в больших студиях, на выездных съёмках и в павильонах, где розетки расположены далеко от места установки света.

Ключевые особенности

Длина 15 метров: достаточная для подключения оборудования в просторных студиях и павильонах, исключает необходимость в дополнительных удлинителях.

достаточная для подключения оборудования в просторных студиях и павильонах, исключает необходимость в дополнительных удлинителях. Трёхжильный кабель: с заземлением — безопасная работа с мощным осветительным оборудованием (моноблоки, генераторы, постоянный свет).

с заземлением — безопасная работа с мощным осветительным оборудованием (моноблоки, генераторы, постоянный свет). Надёжные разъёмы: стандартные сетевые вилка и розетка (тип C / F, евро), совместимые со всем студийным оборудованием.

стандартные сетевые вилка и розетка (тип C / F, евро), совместимые со всем студийным оборудованием. Прочная изоляция: кабель устойчив к перегибам, не дубеет на холоде, сохраняет гибкость при интенсивной эксплуатации.

кабель устойчив к перегибам, не дубеет на холоде, сохраняет гибкость при интенсивной эксплуатации. Бренд Manfrotto: профессиональное качество, проверенное на съёмочных площадках по всему миру.

Технические характеристики

Тип кабеля: сетевой удлинительный

сетевой удлинительный Длина: 15 метров

15 метров Количество жил: 3 (с заземлением)

3 (с заземлением) Максимальная нагрузка: стандартная для бытовой сети 220В (до 16 А, ~3500 Вт)

стандартная для бытовой сети 220В (до 16 А, ~3500 Вт) Цвет: чёрный

чёрный Назначение: для студийного освещения, рельсовых систем, фонодержателей

Где применяется Manfrotto FF3278

Рельсовые системы освещения: подключение светильников, закреплённых на подвесных рельсах.

подключение светильников, закреплённых на подвесных рельсах. Студийные моноблоки и генераторы: удлинение шнура питания для удобства перемещения света.

удлинение шнура питания для удобства перемещения света. Фонодержатели и моторы для фонов: питание автоматических систем смены фонов.

питание автоматических систем смены фонов. Выездные съёмки: подключение оборудования в местах, где розетки находятся далеко от точки съёмки.

подключение оборудования в местах, где розетки находятся далеко от точки съёмки. Павильоны и большие студии: создание временных сетевых линий без стационарной разводки.

Преимущества использования качественного удлинителя

Безопасность: трёхжильный кабель с заземлением защищает оборудование от скачков напряжения и исключает поражение током.

трёхжильный кабель с заземлением защищает оборудование от скачков напряжения и исключает поражение током. Удобство: не нужно использовать несколько коротких удлинителей, соединённых последовательно (меньше потерь и перегрева).

не нужно использовать несколько коротких удлинителей, соединённых последовательно (меньше потерь и перегрева). Надёжность: Manfrotto использует качественную изоляцию, не трескающуюся со временем.

Рекомендации по использованию

Полностью разматывайте кабель при использовании с мощной нагрузкой (более 2000 Вт) — в бухте он может перегреваться.

Не прокладывайте удлинитель под коврами, через дверные проёмы без защиты — это может повредить изоляцию.

При работе на улице убедитесь, что разъёмы защищены от влаги (используйте влагозащищённые колодки).

Храните кабель в сухом месте, намотанным на катушку или «восьмёркой» (без перегибов).

Совместимость с оборудованием

Студийные моноблоки: Profoto, Broncolor, Godox, Hensel, Falcon Eyes, Fotokvant.

Profoto, Broncolor, Godox, Hensel, Falcon Eyes, Fotokvant. Постоянный свет: LED-панели, галогенные софиты, HMI.

LED-панели, галогенные софиты, HMI. Зарядные устройства: для аккумуляторов камер и вспышек.

Уход и хранение