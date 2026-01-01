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Manfrotto FF3278 сетевой удлинительный кабель
Manfrotto FF3278 сетевой удлинительный кабель

Manfrotto FF3278 сетевой удлинительный кабель

Manfrotto
Артикул: NVF-7949

Manfrotto FF3278 – сетевой трехжильный, удлинительный кабель. Дилина, м – 15. Основное применение - рельсовые системы установки освещения.

Описание

Manfrotto FF3278 – сетевой удлинительный кабель 15 метров для студийного освещения

Manfrotto FF3278 (артикул NVF-7949) — это трёхжильный сетевой удлинительный кабель длиной 15 метров, предназначенный для профессионального использования в фото- и видеостудиях. Основная сфера применения — подключение осветительного оборудования в рельсовых системах, а также увеличение радиуса действия студийных моноблоков, фондержателей и другого оборудования, работающего от сети 220 В.

Кабель изготовлен из прочных материалов, устойчивых к перегибам и механическим нагрузкам. Удлинитель позволяет комфортно работать в больших студиях, на выездных съёмках и в павильонах, где розетки расположены далеко от места установки света.

Ключевые особенности

  • Длина 15 метров: достаточная для подключения оборудования в просторных студиях и павильонах, исключает необходимость в дополнительных удлинителях.
  • Трёхжильный кабель: с заземлением — безопасная работа с мощным осветительным оборудованием (моноблоки, генераторы, постоянный свет).
  • Надёжные разъёмы: стандартные сетевые вилка и розетка (тип C / F, евро), совместимые со всем студийным оборудованием.
  • Прочная изоляция: кабель устойчив к перегибам, не дубеет на холоде, сохраняет гибкость при интенсивной эксплуатации.
  • Бренд Manfrotto: профессиональное качество, проверенное на съёмочных площадках по всему миру.

Технические характеристики

  • Тип кабеля: сетевой удлинительный
  • Длина: 15 метров
  • Количество жил: 3 (с заземлением)
  • Максимальная нагрузка: стандартная для бытовой сети 220В (до 16 А, ~3500 Вт)
  • Цвет: чёрный
  • Назначение: для студийного освещения, рельсовых систем, фонодержателей

Где применяется Manfrotto FF3278

  • Рельсовые системы освещения: подключение светильников, закреплённых на подвесных рельсах.
  • Студийные моноблоки и генераторы: удлинение шнура питания для удобства перемещения света.
  • Фонодержатели и моторы для фонов: питание автоматических систем смены фонов.
  • Выездные съёмки: подключение оборудования в местах, где розетки находятся далеко от точки съёмки.
  • Павильоны и большие студии: создание временных сетевых линий без стационарной разводки.

Преимущества использования качественного удлинителя

  • Безопасность: трёхжильный кабель с заземлением защищает оборудование от скачков напряжения и исключает поражение током.
  • Удобство: не нужно использовать несколько коротких удлинителей, соединённых последовательно (меньше потерь и перегрева).
  • Надёжность: Manfrotto использует качественную изоляцию, не трескающуюся со временем.

Рекомендации по использованию

  • Полностью разматывайте кабель при использовании с мощной нагрузкой (более 2000 Вт) — в бухте он может перегреваться.
  • Не прокладывайте удлинитель под коврами, через дверные проёмы без защиты — это может повредить изоляцию.
  • При работе на улице убедитесь, что разъёмы защищены от влаги (используйте влагозащищённые колодки).
  • Храните кабель в сухом месте, намотанным на катушку или «восьмёркой» (без перегибов).

Совместимость с оборудованием

  • Студийные моноблоки: Profoto, Broncolor, Godox, Hensel, Falcon Eyes, Fotokvant.
  • Постоянный свет: LED-панели, галогенные софиты, HMI.
  • Зарядные устройства: для аккумуляторов камер и вспышек.

Уход и хранение

  • Перед сматыванием дайте кабелю остыть, если он использовался с мощной нагрузкой.
  • Периодически проверяйте целостность изоляции и надёжность контактов в вилке/розетке.
  • Не роняйте разъёмы на твёрдый пол — может повредиться пластиковый корпус.

Комплектация

В стандартную поставку входит удлинительный кабель Manfrotto FF3278 длиной 15 метров.

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