Bowens BW-1245 автомобильное зарядное устройство Bowens

Артикул: PSL-011

Bowens BW-1245 – универсальный блок питания, позволяющий зарядить от автомобильного прикуривателя различные батарейные устройства Bowens, такие как, например, аккумуляторный генератор Explorer 1500 и его батареи, батареи блоков Travelpak и мобильных вспышек Pioneer SI и SII.