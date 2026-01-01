Bowens BW-1245 автомобильное зарядное устройство Bowens

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Bowens BW-1245 – универсальный блок питания, позволяющий зарядить от автомобильного прикуривателя различные батарейные устройства Bowens, такие как, например, аккумуляторный генератор Explorer 1500 и его батареи, батареи блоков Travelpak и мобильных вспышек Pioneer SI и SII.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter