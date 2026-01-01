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SmallRig 4330 аккумулятор литий-ионный NP-FW50 USB-C Rechargeable Camera Battery
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SmallRig 4330 аккумулятор литий-ионный NP-FW50 USB-C Rechargeable Camera Battery

SmallRig
Артикул: OLE-3165

Литий-ионный аккумулятор для цифровых камер NP-FW50 оснащен разъемом USB-C для зарядки от внешнего аккумулятора, автомобильного или других специальных зарядных устройств. Емкость 1030 мАч. Современный силовой модуль (5 В, 2,2 А) позволяет полностью заряжать аккумулятор за 2,5 часа. Аккумулятор оснащены декодированным чипом.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые модели камер: Sony A7 / A7 II / A7R / A7R II / A7S / A7S II / A3000 / A5000 / A5100 / A6000 / A6100 / A6300 / A 6400 / A6500 / NEX-3 / NEX-3N / NEX-5 / NEX-5N / NEX-5R / NEX-5T / NEX-6 / NEX-7 / NEX-C3 / NEX-F3 / SLT-A33 / SLT-A35 / SLT-A37 / SLT-A55V / ILCE-QX1 / ZV-E10 / Cyber-shot DSC-RX10 / DSC-RX10M2 /DSC-RX10M3  /DSC-RX10M4 и другие устройства, поддерживающие типоразмер аккумулятора NP-FW50.
  • Емкость1030 мАч
  • Вид аккумулятора NP-FZ100
  • Напряжение 7.2 В
  • Энергия аккумулятора 7,4 Втч
  • Время зарядки 2.5 ч
  • Перезаряжаемый
  • Порты Type-C
  • Вход 8.4В
  • Вход Type-C 5В/2.2A
  • Размеры 51.8 × 38.8 × 22.6 мм
  • Вес 100 г

Комплектация

  • аккумулятор
  • крышка
  • зарядный кабель USB - Type-C

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