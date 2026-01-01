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Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony
Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony
Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony

Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony

Raylab
Артикул: DAN-9699

Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony и LED-панелей. 


Литий-ионный аккумулятор емкостью 2200мАч, тип NP-F570. Имеет низкий уровень саморазряда, а встроенный контроллер защищает от перезаряда, глубокого разряда или короткого замыкания. Совместим со всеми приборами, работающими на аккумуляторах типа NP-F.

Описание

Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony

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