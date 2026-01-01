Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-F570 2200 мАч аккумулятор для Sony и LED-панелей.
Литий-ионный аккумулятор емкостью 2200мАч, тип NP-F570. Имеет низкий уровень саморазряда, а встроенный контроллер защищает от перезаряда, глубокого разряда или короткого замыкания. Совместим со всеми приборами, работающими на аккумуляторах типа NP-F.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter