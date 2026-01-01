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Fujimi FBPS-BLS5H аккумулятор 1000 mAh для камер E-PL2/E-PL3/E-PL5/OM-D E-M10 Stylus 1 Olympus

Fujimi FBPS-BLS5H аккумулятор 1000 mAh для камер E-PL2/E-PL3/E-PL5/OM-D E-M10 Stylus 1 Olympus

Fujimi
Артикул: DAN-1291

Fujimi FBPS-BLS5H - аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото и видеокамер. 

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, подходит для камер E-PL2, E-PL3, E-PL5, OM-D E-M10 Stylus 1 OLYMPUS.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1000 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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