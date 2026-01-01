Fujimi FBPS-BLS5H аккумулятор 1000 mAh для камер E-PL2/E-PL3/E-PL5/OM-D E-M10 Stylus 1 Olympus

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1000 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBPS-BLS5H - аккумулятор 1000 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1000 мАч, подходит для камер E-PL2, E-PL3, E-PL5, OM-D E-M10 Stylus 1 OLYMPUS.
Характеристики:
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Меховая черная ветрозащита для петличного микрофона Fotokvant MZ-M.
Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее тонкий и гладкий искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Предназначена для петличных микрофонов диаметром 1 см.
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Фон бумажный Vibrantone VBRT2101 White 01, размер - 2,1x6 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x6 м.
Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.
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