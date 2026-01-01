Fujimi FBLP-E6N аккумулятор 1900 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1900 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBLP-E6N для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1900 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E6.
Характеристики:
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